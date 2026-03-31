Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno

Il leader di una delle fazioni armate irachene legate all’Iran, Abu Alaa al Walai di Kataib Sayyid al-Shuhada (Kss), ha pubblicato un post su X in cui ha affermato che l’attacco è contrario alla condotta delle fazioni della “resistenza” sostenute dall’Iran, elogiando il presidente regionale curdo per il suo approccio costruttivo e il suo comportamento personale. Walai ha insinuato che dietro l’attacco potrebbero esserci gli Stati Uniti o altri soggetti interessati a utilizzare i gruppi di opposizione iraniana a lungo presenti nella Kri – un’ipotesi a cui molti funzionari del Krg si oppongono fermamente, poiché li trascinerebbe nel conflitto. Le milizie sostenute dall’Iran avrebbero in passato attaccato alti funzionari iracheni, tra cui quello che sembrava essere un tentativo di assassinio nel 2021 dell’allora primo ministro Mustafa al Kadhimi. L’attacco del 2021 feriì diverse guardie del corpo di Kadhimi e fu condotto con tre droni carichi di esplosivo, di cui solo uno non fu abbattuto dalle forze di sicurezza. Il comandante del gruppo armato filo-iraniano Asaib Ahl al Haq, Qais al Khazali, aveva minacciato il primo ministro il giorno precedente a causa della sua percepita vicinanza agli Stati Uniti.