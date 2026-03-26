“In Iran la dittatura sta gestendo il collasso”. Parla Sabti, ex intelligence israeliana

Il fatto che si veda una sorta di unità all’interno delle Guardie rivoluzionarie e che ora siano loro a governare il paese, non significa che il regime sia forte. “In realtà, tutti gli alti ufficiali del regime iraniano provengono dalle Guardie rivoluzionarie” ci dice Sabti. “Non sono politici, significa che non c’è nessuno che possa ricoprire tali ruoli e il regime si sta trasformando in una sorta di regime militare, più di quanto non fosse prima, perché le Guardie rivoluzionarie sono sempre state presenti, ma ora lo sono di più. Più il regime è violento e più le Guardie rivoluzionarie sono presenti, più diventa instabile perché non ha legittimità. Ciò che gli osservatori occidentali e certi commentatori interpretano come ‘resilienza’ del regime (la capacità di sopravvivere a sanzioni, proteste interne e pressioni esterne) è in realtà uno stadio avanzato della sua disintegrazione strutturale”. Il regime iraniano ha smesso di funzionare come uno stato che fornisce servizi e welfare ai cittadini. “Si è trasformato in una forza militare-ideologica che si comporta come una ‘forza di occupazione’ nella propria terra. Si regge unicamente sulla repressione, non sulla legittimità. Il regime si limita a gestire il collasso ed è disposto a sacrificare il tessuto sociale dell’Iran, il suo ambiente e la sua economia, purché il nucleo dirigente – il figlio di Khamenei e il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica – rimanga al potere un giorno in più. Mojtaba non è più apparso in pubblico e teme di essere assassinato. In tutta la storia iraniana non esiste precedente di un governante che non si mostri sul campo e non fornisca sostegno morale ai suoi sostenitori. Un regime forte non ha bisogno di massacrare i propri sudditi per restare al potere. Le azioni che il regime compie per sopravvivere nel breve termine, come la repressione violenta, l’espansione regionale attraverso proxy come Hezbollah e il sacrificio dell’economia a favore dei bilanci della sicurezza, sono esattamente le azioni che accelerano il suo collasso a lungo termine. Si tratta di un circolo vizioso in cui ogni atto di autodifesa indebolisce la stabilità dello stato”.