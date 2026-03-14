Gli Stati Uniti bombardano Kharg, l'isola del petrolio dell'Iran

Trump dice di aver colpito gli obiettivi militari dell'hub da cui passa circa il 90 per cento delle esportazioni di petrolio dell’Iran, senza danneggiare le infrastrutture petrolifere. La minaccia è quella di farlo se Teheran non consentirà di riprendere il transito da Hormuz

Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno bombardato l’isola di Kharg. L'attacco ha preso di mira il più importante terminal petrolifero dell’Iran, un colpo che Teheran aveva avvertito avrebbe rappresentato una grave escalation del conflitto.

Situata a circa 15 miglia dalla costa iraniana nel Golfo Persico, l’isola di Kharg è il fulcro dell’economia petrolifera del paese. Circa il 90 per cento delle esportazioni di petrolio iraniane passa attraverso le infrastrutture presenti sull’isola e un attacco potrebbe soffocare ciò che resta dell’economia di Teheran, compresa la limitata capacità del governo di finanziare le proprie forze armate.

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“I militari iraniani, e tutti gli altri coinvolti con questo regime terrorista, farebbero bene a deporre le armi e a salvare ciò che resta del loro Paese, che non è molto”, ha scritto Trump su Truth mentre volava da Washington a Palm Beach, in Florida, dove dovrebbe trascorrere il fine settimana nella sua residenza di Mar-a-Lago, scrive il Washington Post.

Il presidente ha affermato di non aver colpito le infrastrutture petrolifere dell’isola, ma ha minacciato di cambiare strategia se l’Iran dovesse interferire con il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz, il più importante punto di transito mondiale per il petrolio.

Secondo l’analisi di immagini satellitari effettuata dal Washington Post, l’isola dispone di una pista d’atterraggio nell’angolo nord-orientale e di numerosi moli per il carico delle navi. Come ha spiegato Michael Rubin, senior fellow dell’American Enterprise Institute, l'isola è protetta da una rete di infrastrutture militari situate su altre isole vicine e sulla terraferma iraniana. Rubin ha detto al Washington Post che il bombardamento “sta preparando il terreno per prendere l’isola”, qualora Trump desse l’ordine. Per preparare il terreno, ha aggiunto, Trump potrebbe autorizzare attacchi contro quelli che l’Iran chiama “moli invisibili”, ovvero punti di lancio a basso profilo situati su diverse isole da cui la marina iraniana potrebbe far partire motoscafi veloci per mettere in pericolo le navi nel Golfo.

Ieri il Pentagono aveva detto di voler contrastare i tentativi dell’Iran di limitare il transito nello Stretto di Hormuz, rispondendo alle critiche secondo cui l’amministrazione non avrebbe previsto l’impatto della guerra su questo passaggio marittimo e le conseguenze economiche che ne derivano. La possibilità di preparare un’operazione di terra sull’isola di Kharg non è stata commentata. Ma una missione di questo tipo, nota il Washington Post, renderebbe le truppe statunitensi vulnerabili ad attacchi con droni e missili iraniani, nonché a esplosivi improvvisati o altre difese nascoste sull’isola.

Proprio ieri, alcuni funzionari americani hanno dichiarato che una task force aeroterrestre dei Marines verrà dispiegata su navi della Marina da Okinawa, in Giappone, verso il medio oriente. Non è chiaro se questo dispiegamento, riportato per la prima volta dal Wall Street Journal, sia collegato all’isola di Kharg. I Marines sono addestrati a operazioni di sbarco anfibio, alla conquista di isole e al lancio di artiglieria a razzo contro avversari in contesti marittimi. La task force, nota come Marine Expeditionary Unit, comprende oltre 2.200 Marines ed è supportata da più di 2.000 membri della Marina distribuiti sulla USS Tripoli e su altre due navi da guerra.

Il bombardamento di Kharg potrebbe già avere effetti sui prezzi globali del petrolio, che sono aumentati sensibilmente da quando l’amministrazione Trump ha lanciato l’operazione “Epic Fury” il mese scorso. L’amministrazione ha temporaneamente sospeso le sanzioni sulle spedizioni di petrolio russo e adottato altre misure per stabilizzare il mercato, ma i prezzi continuano a salire alle pompe di benzina e per il carburante degli aerei.

Prima di salire sull’Air Force One, ieri Trump ha sostenuto che i prezzi della benzina diminuiranno una volta terminato il conflitto, ma ha rifiutato di dire quanto a lungo si aspetti che la guerra duri. “Credo che i prezzi della benzina, non appena tutto questo finirà, crolleranno insieme a tutto il resto”, ha detto Trump. “Vedrete una forte diminuzione del prezzo della benzina, del gas e di tutto ciò che riguarda l’energia, non appena questo conflitto sarà terminato.