Putin già ricatta la creatura di Trump

Il Consiglio per la pace non è una soluzione a inefficienza e corruzione dell’Onu

Abbiamo rimproverato alle Nazioni Unite di non essere all’altezza del loro compito perché facilmente ricattabili dai regimi. Russia, Cina, Repubblica islamica dell’Iran e altri si spalleggiano, si uniscono, si proteggono. Hanno anche usato il denaro per modellare alcune organizzazioni internazionali a loro piacimento. Hanno avuto la forza e la coesione per stravolgere dei meccanismi nati per migliorare il mondo e usarli per ingabbiare le democrazie. Il presidente americano Donald Trump ha ammesso di considerare il suo Consiglio per la pace un’alternativa possibile all’Onu. Ha detto: “L’Onu non è molto utile, sono un grande sostenitore del suo potenziale, ma non l’ha mai realizzato. L’Onu avrebbe dovuto porre fine a tutte quelle guerre a cui ho posto fine io”. Vero che l’Onu ha un grande potenziale inespresso, ma un organismo diventato lo specchio dell’indice di fedeltà al trumpismo è molto difficile che possa essere la soluzione.

Trump sostiene di aver invitato tutti i leader più importanti dei paesi più importanti, ha detto: “Ho alcune figure controverse, ma queste sono le persone che possono fare le cose. Queste sono le persone che esercitano un’enorme influenza”. Il capo della Casa Bianca ha invitato anche Vladimir Putin a entrare nel Consiglio. Il Cremlino ci sta pensando e ha già capito come trasformare l’invito in una buona occasione. Per diventare un membro permanente del Consiglio bisogna sborsare un miliardo di dollari e Putin ha proposto a Trump di prenderlo dagli asset russi congelati negli Stati Uniti. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto: “Questo miliardo deve essere utilizzato a scopi umanitari per la Palestina”. E Putin ieri, accogliendo il leader dell’Anp, Mahmoud Abbas, a Mosca ha ribadito l’offerta, mostrandosi generoso. Putin ha anche detto a Trump come utilizzare il resto dei beni russi: per ricostruire i territori devastati in Ucraina, ovviamente quelli che ha distrutto Mosca. Putin ha capito come attrarre Trump e ha subito colto l’essenza corruttibile del Consiglio della pace. Non era complesso.