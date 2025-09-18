Perché l'account della Casa Bianca su TikTok non sta andando come previsto

Trump ha aperto il profilo di @whitehouse sul social di proprietà cinese soltanto un mese fa. La risposta al lancio è stata una valanga di commenti negativi, molti dei quali provenienti da influencer di sinistra che hanno trasformato la sezione commenti di ogni video in una cassa di risonanza anti trumpiana

La Casa Bianca ha dato prova di un tono vittorioso il mese scorso quando ha lanciato un account TikTok a sette mesi dall'inizio del secondo mandato del presidente Donald Trump, pubblicando un filmato in cui Trump stringeva mani e camminava sui tappeti rossi con la didascalia "America, we are BACK!".

Ma dietro le quinte, secondo le interviste con otto persone a conoscenza della domanda, il lancio dell'account @whitehouse ha scatenato mesi di incertezza interna su strategia, risorse e toni, con i funzionari dell'Amministrazione Trump in disaccordo su chi dovrebbe guidare l'iniziativa e quanto aggressivi dovessero essere i video. Le persone hanno parlato in condizione di anonimato. Il debutto ha anche subito una battuta d'arresto immediata: una valanga di risposte negative, molte delle quali provenienti da influencer di sinistra, che hanno trasformato la sezione commenti di ogni video in una cassa di risonanza anti Trump. Il commento più votato su 97 dei 101 video pubblicati dal lancio è stato negativo o critico nei confronti di Trump. Nei video più visite dell'account, alcune delle risposte più importanti hanno trovato Trump “il presidente più corrotto di sempre” o condiviso un'immagine poco lusinghiera generata dall'intelligenza artificiale che combina il suo volto con quello di un pesce.

Un esempio di commenti negativi sotto ai TikTok di Trump

Il lancio dell'account della Casa Bianca rappresenta una sfida per l'Amministrazione, che cerca di ottenere sostegno su TikTok, il colosso dei social media dove molti americani ora si informano e discutono di attualità. La risposta è particolarmente degna di nota se si considera quanto fosse stato accolto positivamente l'account della campagna di Trump sull'app prima delle elezioni, quando gli strateghi avevano attribuito al suo team il merito di aver saputo sfruttare in modo aggressivo i social media per promuovere Trump durante la corsa elettorale. Il debutto arriva anche in un momento in cui la Casa Bianca si è coinvolta negli affari di TikTok in un altro modo, aiutando a negoziare un accordo che vedrebbe il passaggio della proprietà dell'app di proprietà cinese al controllo degli investitori americani. Lunedì i funzionari statunitensi e cinesi hanno dichiarato di aver raggiunto un “consenso di base” su un accordo che creerebbe uno spin-off statunitense dell'app, e Trump dovrebbe incontrare domani il presidente cinese Xi Jinping.

Lo scorso anno una maggioranza bipartisan del Congresso ha approvato una legge che avrebbe vietato TikTok a livello nazionale se non fosse stato venduto entro gennaio. Martedì Trump ha firmato un ordine esecutivo che rinvia per la quarta volta l'applicazione della legge. Trump ha celebrato la sua popolarità sull'app, affermando lo scorso anno che, tra i suoi utenti, è “una grande star”. Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che la tempistica del lancio di TikTok è dipesa dalle risorse: i creatori di meme, i montatori video e gli strateghi dei social media del team digitale interno pubblicano già più volte al giorno su Facebook, X, YouTube e Instagram. Il team non è infastidito dai commenti negativi e l'account sta già dando i suoi frutti, ha detto il funzionario, guadagnando quasi un milione di follower in un mese. Il suo pubblico, tuttavia, è ancora modesto rispetto a quello della campagna di Trump, con il video più visto del nuovo account che ha meno del 2 per cento delle visualizzazioni del video di apertura dell'account della stagione elettorale.

Gli account che rappresentano istituzioni, al contrario di quelli delle persone, hanno solitamente difficoltà a ottenere attenzione, ha affermato al Washington Post Katie Harbath, ex dirigente di Facebook che ha lavorato con politici sulla piattaforma e ora gestisce la società di consulenza tecnologica Anchor Change. Inoltre, i contenuti disponibili della Casa Bianca su quella che lei definisce la “parte noiosa della governance” sono più difficili da vendere rispetto ai comizi elettorali. Tuttavia, ha notato che l'account fatica a suscitare entusiasmo e a respingere le critiche degli spettatori desiderosi di sabotarlo. I critici di Trump online, ha affermato, potrebbero pensare: “Questa è una delle poche cose che possiamo fare per sentirci meglio”.

Un funzionario della Casa Bianca ha condiviso i dati della piattaforma TikTok che mostrano che l'account ha avuto più visualizzazioni in un recente periodo di due settimane rispetto ad alcuni dei principali esponenti democratici e ha fornito dati interni che suggeriscono che il 30 per cento dei suoi follower non seguiva l'account della campagna di Trump, un segno, secondo il funzionario, che l'Amministrazione stava raggiungendo un pubblico inesplorato. “La Casa Bianca ha uno stile autentico e una strategia di comunicazione senza pari perché è guidata dal più grande comunicatore nella storia della politica americana: il presidente Donald Trump”, ha dichiarato in un comunicato la portavoce della Casa Bianca Liz Huston.

“Siamo leader su Internet”

Trump aveva promesso di vietare TikTok durante il suo primo mandato presidenziale, ma poi l'estate scorsa il suo account elettorale su questa piattaforma ha riscosso un successo straordinario. Chiamato, come il suo account Twitter di lunga data, @realdonaldtrump, ha pubblicato 58 video nei cinque mesi precedenti le elezioni, molti dei quali con cameo di influencer, montaggi frenetici e colonne sonore in stile rap, ottenendo decine di milioni di visualizzazioni. La campagna ha utilizzato l'account per minare i messaggi online della vicepresidente Kamala Harris e dei suoi fan sui social media, ma anche per adattare i messaggi alla base di fan di TikTok, generalmente più giovane, anche pubblicando video in cui Trump prometteva di “salvare TikTok” dalla legge sulla vendita o il divieto approvata lo scorso anno. “Abbiamo persone su TikTok, sapete, siamo leader su Internet”, ha detto Trump ad agosto.

Eppure, nonostante la sua viralità, l'account @realdonaldtrump ha pubblicato il suo ultimo video il giorno delle elezioni e da allora è rimasto inattivo. Non mantenere l'account è stato “un grave errore”, ha affermato Brilyn Hollyhand, 19 anni, ex copresidente del consiglio giovanile del Comitato nazionale repubblicano. Hollyhand ha riferito che Trump gli ha detto a maggio, durante un evento a Tuscaloosa, in Alabama, che secondo lui TikTok gli aveva fatto vincere le elezioni presidenziali, ma che i suoi consiglieri consideravano l'app “un rischio per la sicurezza”.

La posizione scomoda di TikTok a Washington è stata uno dei fattori che hanno ritardato il lancio dell'account della Casa Bianca, secondo quanto riferito da due persone che hanno familiarità con il processo. L'app, di proprietà del gigante tecnologico cinese ByteDance, è vietata sui dispositivi governativi per motivi di sicurezza dei dati. Tuttavia, alcuni membri del Congresso di entrambi i partiti continuano a utilizzare l'app sui propri dispositivi personali. Trump ha dichiarato il mese scorso che le preoccupazioni di sicurezza nazionale relative a TikTok erano “altamente sopravvalutate”. A gennaio aveva affermato di dubitare che la Cina avesse alcun interesse a spiare “ragazzini che guardano video assurdi”.

TikTok avrebbe dovuto essere venduto o vietato a gennaio in base alla legge firmata lo scorso anno dal presidente Joe Biden e confermata dalla Corte suprema, ma Trump ha firmato quattro decreti esecutivi che impongono al dipartimento di Giustizia di non applicare la legge. Questa manovra giuridicamente discutibile ha suscitato critiche da parte di esperti legali, secondo i quali Trump non ha l'autorità di abrogare la legge con un semplice decreto. La Casa Bianca ha creato il proprio account mentre svolgeva un ruolo attivo nelle trattative con i potenziali investitori sulla proprietà di TikTok, sollevando questioni di potenziali conflitti di interesse. Qualsiasi accordo richiederebbe l'approvazione del governo cinese, che ha lamentato che il processo è stato coercitivo e ha insistito affinché si tenessero prima negoziare più ampi sui dazi e sulla politica commerciale.

Alla fine dello scorso anno, i funzionari di Trump hanno iniziato a incontrare i rappresentanti di TikTok per riservare l'account della Casa Bianca e discutere gli aspetti logistici del suo funzionamento, e hanno continuato a dialogare regolarmente, secondo tre persone informate sulla questione. Ma la Casa Bianca ha incontrato un ostacolo quando i funzionari di TikTok hanno comunicato che la piattaforma avrebbe probabilmente vietato alcuni dei contenuti pubblicati su altre piattaforme, compresi i video modificati in modo scherzoso che mostravano l'espulsione di immigrati privi di documenti, ha detto una delle persone. Un funzionario di TikTok che ha parlato in forma anonima ha affermato che la piattaforma aveva precedentemente offerto l'account @whitehouse al team di Biden, che ha rifiutato di utilizzare. Il funzionario ha affermato che i dipendenti di TikTok informano tutti gli account politici e governativi sulle loro politiche, in modo che sia chiaro quali contenuti non sono consentiti.

"I am pleased to inform our many U.S.A. Patriots that I am designating ANTIFA, A SICK, DANGEROUS, RADICAL LEFT DISASTER, AS A MAJOR TERRORIST ORGANIZATION..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/irLHCkrX1n — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

L'account TikTok della Casa Bianca è più moderato rispetto ai suoi post su X, la piattaforma di proprietà del miliardario Elon Musk, optando generalmente per clip in stile cinematografico che ritraggono Trump in termini grandiosi e presidenziali. I suoi video includono “MAGA Minute”, breve sintesi della portavoce Karoline Leavitt sulle notizie e i punti salienti dell'Amministrazione, e riprese ravvicinate di Trump che firma ordini nello Studio ovale. Un funzionario della Casa Bianca, tuttavia, ha segnalato un video di inizio mese che mostra il responsabile della sicurezza delle frontiere Tom Homan alla ricerca di immigrati su una clip audio virale di un uomo che dice: “Oh principessa, dove sei?”. Alcuni all'interno pensano che il team dovrebbe agire nel modo più deciso, ha detto il funzionario.

La Casa Bianca ha rifiutato di rivelare l'identità dello staff responsabile dell'account, ma un funzionario ha affermato che non si tratta del team che gestiva l'account della campagna elettorale, di cui faceva parte Jack Fuetterer, alias “TikTok Jack”, che seguiva Trump con un iPhone per registrare video. I membri di quel team non sono stati confermati dopo le elezioni a causa di una disputa tra gli alleati politici di Trump su chi dovesse gestire la presenza online del presidente a lungo termine, secondo una persona che conosce bene la strategia. Il team dei social media di Trump è talvolta tornato a contenuti TikTok più tradizionali, ha affermato un'altra persona che conosce bene la strategia digitale, “perché se il presidente, o qualcuno della sua cerchia ristretta, critica casualmente qualcosa, il personale tende a correggere eccessivamente e a giocare sul sicuro”. Un'altra persona che conosce bene l'operazione ha affermato che l'abbandono dei contenuti più sperimentali e nativi di TikTok si è riflesso nel calore delle visualizzazioni e del coinvolgimento sul nuovo account. Un funzionario della Casa Bianca ha contestato questa idea, affermando che il team non ha ricevuto alcun feedback dal presidente che criticava il loro lavoro.

“Basta bombardarli”

L'accoglienza sempre più negativa riservata alla Casa Bianca su TikTok è scomoda per l'azienda, che ha cercato di mantenere buoni rapporti con Trump nel mezzo del braccio di ferro in corso sulla sua proprietà. A gennaio, l'app, che conta 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, ha inviato una notifica a livello nazionale ringraziando Trump per il suo aiuto nel mantenerla online e ha sponsorizzato una festa di inaugurazione per i creatori repubblicani. In incontri privati, i funzionari di TikTok hanno mostrato a Trump dei grafici che suggeriscono la sua popolarità tra gli utenti dell'app, secondo quanto riferito da due persone a conoscenza delle discussioni. Ma il debutto poco brillante dell'account arriva in un momento in cui sempre più giovani americani sono critici nei confronti di Trump. Tra tutti gli elettori di età compresa tra i 18 e i 34 anni, il tasso di approvazione del lavoro di Trump è sceso di otto punti percentuali tra febbraio e agosto. Tra gli elettori di Trump della stessa fascia d'età, il suo tasso di approvazione è sceso di 23 punti, il calo più consistente tra tutte le fasce d'età dei suoi sostenitori, secondo un rapporto del Pew Research Center pubblicato il mese scorso. Trump deve anche affrontare ulteriori provocazioni online da parte di politici democratici eletti, come il governatore della California Gavin Newsom, che ha attirato l'attenzione sui social media con i suoi meme virali che criticano l'agenda di Trump e imitano lo stile di discorso spavaldo del presidente.

Account democratici e popolari creatori di sinistra, come MeidasTouch e Dean Withers, hanno preso di mira l'account TikTok della Casa Bianca con ripetute domande sui file Epstein e meme buffi, tra cui immagini distorte del volto del vicepresidente J. D. Vance. La Casa Bianca ha dichiarato di non aver bloccato alcun utente e potrebbe non avere molta scelta. Nel 2020, una corte d'appello federale di New York ha lasciato in sospeso una sentenza che impedisce a Trump di bloccare i suoi critici su Twitter, ora noto come X. La Corte suprema ha dichiarato il caso irrilevante nel 2021 dopo la sconfitta di Trump per la rielezione, ma i tribunali considerano ancora gli account gestiti dal governo come forum pubblici in cui i funzionari non possono rimuovere commenti critici, ha affermato Katie Fallow, vicedirettrice del contenzioso presso il Knight First Amendment Institute. "Se dovessero bloccare uno qualsiasi dei commenti a causa del loro punto di vista", ha affermato, "ciò violerebbe il Primo Emendamento".

Alcuni critici di Trump hanno realizzato video virali in cui esortano gli spettatori a bloccare l'account della Casa Bianca, descrivendolo come uno stratagemma segreto per raccogliere informazioni sui dissidenti pubblici. “Finirete tutti in prigione”, ha scherzato un creatore in un video che ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni. “Ora siamo monitorati dal governo federale su questa app”, ha scritto un altro in un video con oltre 2 milioni di visualizzazioni. Un funzionario della Casa Bianca ha definito l'idea una sciocchezza. Pochi utenti sono stati più attivi nei commenti di Aaron Parnas, un influencer politico di sinistra con oltre 4 milioni di follower su TikTok che ha pubblicato il commento più apprezzato su più di due dozzine di post dell'account della Casa Bianca. “Dove sono i file? La gente ha il diritto di sapere”, ha commentato su un video di Trump che firma un ordine esecutivo il mese scorso, tra le proteste affinché l'Amministrazione Trump rilasci tutta la documentazione su Jeffrey Epstein, un criminale sessuale condannato morto nel 2019. “Buongiorno! Che ne dite di quei file?”, ha chiesto su un video sul football universitario. Il suo commento ha più di 32.000 like, quattro volte di più del video stesso. Parnas, figlio di Lev Parnas, un collaboratore di Rudy Giuliani fondamentale per il primo impeachment di Trump, ha dichiarato in un'intervista di aver impostato la sua app in modo da ricevere una notifica ogni volta che la Casa Bianca pubblica qualcosa e di voler continuare a intervenire. A sinistra c'è uno “sforzo concertato per distruggerli”, ha detto Parnas. “È iniziato fin dall'inizio e ora sta crescendo con ogni video”.

Copyright Washington Post