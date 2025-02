Le reazioni alla lite tra Trump e Zelensky. Sanchez, Macron e Tusk con Kyiv. Salvini con Washington

Dopo la lite nello Studio Ovale tra il presidente americano e quello ucraino, diversi leader europei hanno manifestato solidarietà al paese aggredito da Putin. Ancora nessuna reazione dal governo italiano, ma il vicepremier e leader della Lega dice di stare con il tycoon

"Conosciamo tutti la situazione: c'è un aggressore, la Russia, e un popolo aggredito, l'Ucraina", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron commentando lo scontro avvenuto alla Casa Bianca tra il presidente Ucraino Zelensky e il presidente Donald Trump e il vicepresidente J.D.Vance. "Penso che abbiamo tutte le ragioni di aiutare l'Ucraina e sanzionare la Russia. Bisogna rispettare chi lotta per la propria salvezza, dignità e per i propri figli. E per la sicurezza dell'Europa". Macron non è l'unico leader europeo ad aver espresso solidarietà all'Ucraina e al suo presidente.

Il presidente di turno dell'Ue e primo ministro polacco Donald Tusk ha scritto sui social: "Caro Zelensky, cari amici ucraini, non siete soli". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha commentato: "La tua dignità fa onore al coraggio del popolo ucraino. Sii forte, croaggioso e senza paura. Non sei mai solo, caro presidente Zelensky. Continueremo a lavorare con te per una pace giusta e duratura".

Anche il premier spagnolo Pedro Sànchez ha dichiarato subito solidarietà a Kyiv: "Ucraina, la Spagna sta con voi". Così come il premier della Norvegia. "Siamo al fianco dell'Ucraina nella sua leale lotta per una pace giusta e duratura", ha scritto su X Jonas Gahr Støre.

"L'unico ostacolo alla pace è la decisione di Putin di continuare la sua guerra di aggressione", ha scritto su X Margus Tsahkna, ministro degli Esteri estone. "Se la Russia smette di combattere, non ci sarà più la guerra. Se l'Ucraina smette di combattere, non ci sarà più l'Ucraina. Il sostegno dell'Estonia all'Ucraina rimane incrollabile. È tempo che l'Europa si faccia avanti".

"Siamo in una crisi di sicurezza, il Canada deve avvicinarsi a Europa e Regno Unito", ha detto Mélanie Joly, ministro degli Esteri canadese.

"Non sono sicura che questa sia una dimostrazione di America First... sembra più che l'America appoggi la Russia di Putin", ha scritto su X la presidente della Georgia Salome Zourabichvili. "In un momento in cui abbiamo tutti bisogno di un'America forte insieme a un'Europa più forte. Sembra che stiamo finalmente vedendo emergere quest'ultima!".

Zelensky ha lasciato la Casa Bianca, dopo che la conferenza stampa è stata annullata, e ha scritto su X: "Grazie America, grazie per il vostro sostegno, Grazie Trump, al Congresso e al popolo americano". Il vice presidente JD Vance è intervenuto più volte per rinforzare gli attacchi di Trump, anche accusando Zelensky di non aver mai ringraziato. "L'Ucraina ha bisogno solo di una pace duratura e stiamo lavorando esattamente per questo", ha aggiunto Zelensky.

Per ora nessuna reazione dal governo italiano, a parte il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha scritto sui social: "Obiettivo PACE, basta con questa guerra! Forza Donald Trump!"