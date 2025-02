La deriva illiberale è di sinistra ed è di destra, va combattuta sempre

Contro i vandali. Il discorso da guastafeste di Bari Weiss sulla tentazione di sostituire la wokeness con un’altra deriva illiberale

Pubblichiamo il discorso che Bari Weiss, fondatrice e direttrice del sito di informazione e d’opinione The Free Press, ha tenuto alla conferenza dell’Alliance for Responsible Citizenship a Londra, il 18 febbraio.



L’Alliance for Responsible Citizenship è il tipo di organizzazione per la quale si attraversa volentieri l’oceano. E’ un onore essere qui con tanti amici e tante persone che ammiro. Non sono riuscita a venire l’anno scorso, ma immagino che l’atmosfera sia molto diversa oggi, nel febbraio del 2025, rispetto all’ultima volta che vi siete riuniti. Forse un altro modo per dirlo è: siete stanchi di tutte queste vittorie?

In Argentina, Javier Milei ha impugnato la motosega e ha dichiarato che avrebbe salvato la sua nazione dall’iperinflazione, e l’ha fatto. In Italia, Giorgia Meloni ha detto che il declino dell’occidente non è inevitabile, ma è una scelta, e lei ha scelto diversamente. In El Salvador, Nayib Bukele ha trasformato il suo paese da una delle nazioni più pericolose del pianeta in una delle più sicure dell’emisfero occidentale.

In Canada, Justin Trudeau si è dimesso e Pierre Poilievre ha un vantaggio di nove punti sulla sinistra. In Germania, le elezioni che si terranno tra una settimana (sono poi state vinte dalla destra moderata e l’estrema destra, arrivata seconda, non andrà al governo, ndr) sono una battaglia tra il centrodestra e la destra-destra: la sinistra non è nemmeno in corsa. In Inghilterra la vera gara di potere, il vero dibattito, è tra il Reform Uk e i Tory. E naturalmente c’è l’America.

Comunque si voglia chiamare il Golfo meridionale, sembra che abbiamo di nuovo un confine. Riconoscere la nostra sovranità è un primo passo verso la pace attraverso la forza, non solo per gli Stati Uniti ma anche per i nostri alleati. Gli ostaggi di Israele sono stati finalmente liberati da prigioni tortuose. Nel frattempo, J. D. Vance ricorda all’Europa la necessità della libertà di parola e della libertà politica. I ragazzi del Doge stanno facendo risparmiare miliardi all’America. Il nostro segretario alla Difesa si allena nella neve con i berretti verdi. Google sta smantellando la Dei. Mark Zuckerberg è appassionato di mascolinità. E tutti abbandonano gli olii di semi. Le “persone che partoriscono” sono out, le madri sono in. Così come il merito, il natalismo, il tecno-ottimismo, i razzi, le commedie che fanno ridere e, cosa più strana, i Village People. Il cambiamento si è spinto così lontano, così velocemente, che ha raggiunto persino le nostre cannucce di plastica.

Molte delle cose di cui molti di noi hanno parlato negli ultimi dieci anni – la stigmatizzazione del buon senso, l’infamia di chi suggeriva che il crimine dovesse essere illegale, l’eliminazione di chi si rifiutava di ripetere lo slogan senza senso del giorno – stanno finalmente passando di moda. Potreste essere perdonati se pensate che sia tutto meraviglioso, perché l’ultima cosa che si vuole sentire quando si vola alto è che ci sono turbolenze in arrivo. L’ultima cosa che si desidera in una grande festa è che qualcuno accenda le luci e spenga la musica. Ma non parlo solo agli storici – e ce ne sono molti a questa conferenza – ma a persone che hanno un senso del passato.

Persone che conoscono il passato recente non soltanto come osservatori, persone come voi, che lottate instancabilmente con le vostre parole e le vostre idee per plasmare il nostro presente e il nostro futuro. Spero quindi che mi perdonerete se tornerò indietro per capire come siamo arrivati qui. E’ la storia di come un movimento politico possa perdere la direzione a una velocità vertiginosa, e un ammonimento su dove potremmo essere diretti.

Qualche anno fa, quasi tutti i millennial in quasi tutti i posti più importanti dell’America hanno deciso che i dipartimenti di polizia discendevano dai guardiani degli schiavi. Così ci è stato detto che dovevamo abolire la polizia. Dovevamo abolire le prigioni. Dicevano che l’esistenza stessa dell’America era un crimine. Che dovevamo fare i ringraziamenti alla nostra terra prima di ogni riunione e dichiarare il nostro genere sessuale nelle firme delle nostre e-mail. Dicevano che la decrescita e il socialismo erano l’unica strada da percorrere e che troppi figli avrebbero ucciso il pianeta. Dicevano che Marx, che nessuna di queste persone si prendeva la briga di leggere, doveva essere venerato e che i nostri fondatori, che non avevano alcun interesse al di fuori di uno spettacolo di Broadway, dovevano essere vilipesi. Ci sono state delle rivolte. Hanno abbattuto le statue. Ciò che non è stato rinominato è stato trasformato completamente dall’interno. Alla fine la gente si è stancata di questa follia. Le persone normali, quelle che decidono alle elezioni, hanno messo i loro limiti. Ma in America le elezioni si tengono ogni quattro anni. Nel frattempo, questo movimento ha distrutto più cose di quante sia possibile elencare in un solo discorso. Ha preso di mira le nostre più grandi aziende, i nostri media, le nostre università, le nostre facoltà di medicina, le nostre facoltà di legge, i nostri ospedali, i nostri governi locali, le nostre scuole elementari. Le nostre amicizie. Le nostre famiglie. Il nostro linguaggio. Hanno estromesso persone valide per falsi reati di pensiero e hanno cercato di rovinare le loro reputazioni e le loro vite. Molti di coloro che si sono rifiutati pubblicamente – tutti eroi – sono presenti in questa sala. Ma altri sono finiti sotto terra o hanno abbandonato la vita pubblica, traumatizzati dall’esperienza del rogo delle streghe.

L’altra cosa che ha distrutto, almeno per il momento, è stato il Partito democratico. E’ diventato irriconoscibile. La candidata democratica alla presidenza ha promesso per iscritto all’American Civil Liberties Union che la sua Casa Bianca avrebbe pagato gli interventi chirurgici per cambiare sesso agli immigrati clandestini in carcere per crimini violenti. Si è distaccata completamente dalla realtà.

In una riga: è successo che l’estrema sinistra ha distrutto il centrosinistra in America.

E così, pochi mesi fa, gli americani hanno scelto Donald Trump – che pochi anni prima aveva perso le elezioni per circa otto milioni di voti – come loro presidente. La sinistra ha perso la testa e Trump è stata la reazione più ovvia. Il presidente ha vinto il voto popolare per la prima volta in 20 anni e i repubblicani ora controllano ogni ramo del governo. Trump gode di uno dei suoi più alti indici di gradimento di sempre.

Guardando indietro, sembra tutto così chiaro, una reazione del tutto inevitabile. Ma mentre accadeva – e ancora oggi alcuni si aggrappano a questa idea – i furbi sostenevano che si trattava soltanto di una frangia, di alcune voci bizzarre, probabilmente molte delle quali bot, online: non sarebbe mai riuscito a costruire un vero potere politico. Ora sappiamo quanto si sbagliavano.

Che cosa possiamo imparare da questa storia recente? Be’, un grande insegnamento è che se un movimento politico non controlla i suoi ranghi, non traccia linee di demarcazione, se trascura di proteggere i suoi confini, se non difende i suoi valori sacri, non può durare a lungo. Quali sono questi valori? Comprendono lo stato di diritto. La fiducia nei diritti inalienabili di ogni individuo. Che siamo tutti creati a immagine e somiglianza di Dio e che è questo – e non la nostra etnia o il nostro quoziente intellettivo – a darci il nostro valore e a renderci tutti uguali. E’ un rifiuto della violenza mafiosa. E’ l’idea che l’occidente sia buono e che l’America sia buona, e che ci meritiamo i nostri eroi insieme a tutta la nostra complessa storia.

Questi valori non sono di destra o di sinistra. Sono fondamentali. Sono di civiltà. E hanno sempre richiesto una costante vigilanza per essere preservati. Se non siete consapevoli dei pericoli che derivano da un’apparente vittoria, se pensate che sia impossibile, credo che siate ingenui come i professori di Harvard che ancora mi mandano email per dirmi: “Riesci a credere a quello che sta succedendo?”.

A cosa assomiglia questo gruppo, che si differenzia dal resto della destra per il suo aperto abbraccio all’illiberalismo? Assomiglia molto all’estrema sinistra. Questo gruppo dice che siamo in guerra, una guerra qui a casa nostra, e che poiché è una guerra, poiché la posta in gioco è la vita o la morte, le normali regole del gioco devono essere sospese. Dicono che chi non è d’accordo è uno squilibrato o un traditore o è sempre stato segretamente di sinistra. Oppure li accusano di essere conservatori o repubblicani solo di nome, che è una versione della “falsa coscienza” stigmatizzata dai marxisti. Dicono che non è sufficiente tornare alla normalità – che tornare alla normalità non è un’opzione – e che invece è il momento di dare all’altra parte un assaggio della loro stessa medicina. Dicono che siamo stati trattati in modo crudele. E quindi la crudeltà è la risposta necessaria. Dicono che ciò che stiamo cercando di conservare è già stato distrutto e forse non è mai esistito. Dicono che la riforma è una strategia da perdenti e che bisogna bruciare tutto.

Come l’estrema sinistra, non hanno alcun uso della storia, ma giudicano persone vive e morte alla luce ideologica del presentismo, o semplicemente le reimmaginano da zero. Come la sinistra ha deturpato e profanato le statue di Churchill, i vandali di destra profanano il suo nome e la sua memoria.

Ancora una volta, è una questione di confini. In questo caso, cancellano attivamente la linea di demarcazione tra il bene e il male, e tra il passato e il presente, guardando all’indietro verso un luogo in cui “le cose sono andate male”, come se fosse possibile riportare indietro l’orologio. Mentre la sinistra, a lungo solidale con Stalin, oggi simpatizza con i nazisti moderni sotto forma di Hamas, questa nuova destra elogia quelli originali. E riabilitando Hitler non si limitano a demonizzare gli ebrei, ma demonizzano l’America, la Gran Bretagna e i milioni di persone che hanno combattuto e sono morte per preservare le nostre libertà.

Tutto questo mi sembra ovvio come l’idea che una ragazza non possa diventare un ragazzo. Ma molte persone sembrano avere difficoltà a dire queste cose ad alta voce in questo momento. In parte è a causa della bile che ti viene data in cambio. In parte è perché molte delle cose che stanno accadendo in questo momento sembrano così belle, e le opportunità così grandi, che nessuno vuole fare la figura del guastafeste. In parte è perché molte delle persone disgustate dagli eccessi illiberali della passata Amministrazione, che amano la libertà, come noi, si trovano nel vecchio dilemma liberale che ha solcato la metà degli anni Sessanta.

Chi siamo noi per dire a quei ragazzi che occupano la biblioteca che nessuno può imparare se fanno così? O che la pseudo-storia che stanno scoprendo, una “storia del popolo”, non è affatto storia, ma solo una lusinghiera estensione della loro politica attuale estesa al passato? In parte – e forse soprattutto – è perché siamo esseri umani. E gli esseri umani cercano il calore dell’essere in mezzo alla folla. Per tutte queste ragioni, c’è una forte tentazione di far finta di niente o, come fanno molti oggi, di accogliere tutto questo con un’alzata di spalle. Abbiamo la sensazione che sia troppo disgustoso per essere affrontato e che le bugie che vengono raccontate siano così grandi e così ovvie da risultare evidenti.

E poi all’improvviso tuo cugino sedicenne ti dice che alle donne piace essere prese a schiaffi e che i nazisti sono stati solo fraintesi e che l’eugenetica ha soltanto una cattiva reputazione. So che non sembra mai un buon momento per combattere queste persone. Nessuno vuole essere vittima di bullismo online. Ogni volta che questi ragazzi vengono criticati, ti danno del venduto, del traditore, del doppiogiochista. Poiché hanno adottato la paranoia degli hippy boomer, insinueranno sempre che sei sul libro paga della Cia. O del Mossad. (A proposito, se qualcuno di voi è della Cia, vi prego di incontrarci: affittare un ufficio a Manhattan è estremamente costoso, soprattutto dopo che l’UsAid ha tagliato i nostri fondi).

Ma il tempo è come la fortuna. Si esaurisce più velocemente di quanto si pensi. Il precedente governo dei Tory ha sempre pensato di avere tempo per affrontare questo o quel problema, per tenere sotto controllo l’immigrazione. Poi non c’è stato più tempo. Quello che voglio dire è che questo è un momento raro e prezioso. I fenomeni da baraccone non resteranno nel loro tendone da circo. Si accaniranno su tutti noi, su tutti i presenti in questa sala. E lo faranno mentendo alla gente. Lo faranno ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri lettori, ai vostri elettori. E lo fanno per un motivo: demoralizzandoci, dicendo che probabilmente le cose sono già state salvate, diventano l’unica fonte di verità, anche se sono loro a dire le bugie.

I conservatori sanno soprattutto due cose: che il male è reale e che la nostra preziosa civiltà è umana e quindi fragile. Se abbiamo imparato qualcosa in quest’ultimo tumultuoso decennio, è che gli esseri umani ben determinati sono l’unica cosa che si frappone al disfacimento. Le persone sono le uniche a presidiare il confine tra la civiltà e i suoi nemici esterni e interni.

So che i presenti lo sanno. Più di qualcuno di voi me lo ha insegnato quando ha parlato a favore dell’America o di Israele o dello stato di diritto o delle donne, o contro i borseggiatori, i terroristi e l’idea che la nostra razza, la nostra etnia, sia ciò che ci definisce veramente. Avete dimostrato com’è fatta questa tutela e cosa richiede.

Quindi grazie non solo per avermi ascoltato oggi, ma anche per aver aperto questa strada.



Bari Weiss ha pubblicato il suo discorso sul sito che ha fondato, The Free Press.