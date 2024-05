Quelle armate della notte che agitano i campus senza raziocinio

Il problema del cuore è presto detto, specie a vedere gli studenti universitari americani replicare le imprese delle armate della notte (Norman Mailer), che minacciano la convenzione democratica di Chicago e la rielezione di Biden contro Trump. Atroce per il cuore il bombardamento di un’area densamente popolata, dove un popolo che ha votato Hamas e si fa governare da Sinwar, per sua stessa dannazione e sfortuna, è duramente colpito dopo quindici anni di preparativi per l’annichilimento del popolo vicino, gli ebrei di Israele, con vittime a migliaia da sette mesi, e con bambini e donne e vecchi che non possono essere considerati danni collaterali e sembrano la punizione collettiva dopo un pogrom. Il cuore dei giovani è più cuore di quello cinico dei vecchi, d’accordo. Inoltre c’è la memoria generazionale: occupare la Hamilton Hall alla Columbia University sembra la continuazione di una incursione fatta nel 1968 pensando ai vietcong di Giap, alle popolazioni stremate dal napalm di Johnson, ai ragazzi precettati per quella che veniva considerata una guerra assurda e lontana, non giustificata, segnata come quella israeliana da una intollerabile superiorità tecnologica sui combattenti eroici. La foto ingiallita di quell’avvenimento alla Hamilton Hall mostra all’entrata un ritratto di Mao Tse Tung, non di una bambina uccisa da Tsahal come oggi e nemmeno di una famiglia annegata durante l’esodo dei boat people dopo la vittoria a Saigon contro Westmoreland.

