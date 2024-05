Le proiezioni per le europee. Le destre e il terzo posto

Rispetto agli ultimi sondaggi il gruppo Ppe perde un seggio, ma rimane nettamente la prima formazione con 183 eletti, cinque in più di quelli attuali. Chi cresce e chi cala

Europe Elects e Euractiv hanno pubblicato le nuove proiezioni sulla composizione del nuovo Parlamento europeo, basate sui sondaggi realizzati nel corso del mese di aprile. Rispetto a marzo, il gruppo Ppe perde un seggio, ma rimane nettamente la prima formazione con 183 eletti, cinque in più di quelli attuali. I Socialisti&Democratici recuperano un seggio e salgono a 140 deputati, il loro livello attuale. Le proiezioni indicano una corsa a tre per diventare il terzo gruppo del Pe. I liberali di Renew e i sovranisti dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) sono appaiati con 86 seggi ciascuno, seguiti da vicino dall’estrema destra di Identità e democrazia (Id). I Verdi continuano a scendere con 48 seggi totali, quattro in meno rispetto a marzo e 24 in meno rispetto a oggi. Il gruppo della Sinistra guadagna sale a 44 totali, sette in più di oggi. I gruppi sovranisti e di estrema destra insieme superano il Ppe nel voto popolare C’è quindi una ripresa della destra sovranista di Ecr e dell’estrema destra di Id rispetto a marzo, nonostante il pesante calo di AfD in Germania che, oltre a a essere stata colpita da una serie di scandali, subisce la concorrenza del nuovo partito di estrema sinistra Alleanza Sahra Wagenknecht, che ha le stesse posizioni di AfD su migranti e guerra in Ucraina. Secondo le proiezioni il Rassemblement national francese sarà la prima delegazione nazionale (25 seggi), alla pari con il Partido Popular spagnolo, davanti a Fratelli d’Italia (23) e la Cdu tedesca.