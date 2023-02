Gli antiriforme di Francia scomodano Obelix per schiacciare Macron

Parigi. La formula scivolosa che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, utilizzò nel 2018 per descrivere i suoi concittadini ostili al cambiamento, “galli refrattari”, non è mai stata digerita da quella Francia che ieri, per la seconda volta in due settimane, è scesa in piazza in massa contro la riforma delle pensioni e più in generale contro le politiche macroniste, considerate una minaccia per il welfare state. “Tutta la Gallia resiste”, ha titolato in prima pagina Libération, disegnando un Obelix che ha le sembianze di Philippe Martinez, líder maximo della Cgt, il sindacato più radicale di Francia, e portabandiera della rivolta di piazza per dire “no” all’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni e all’eliminazione dei cosiddetti “regimi speciali”. Sulle sue spalle, Obelix/Martinez porta una Francia eterogenea, arrabbiata e stremata dal susseguirsi delle crisi, che sembra non aver intenzione di cedere fino a quando il governo non ritirerà il suo progetto di riforma.

