Chi è l'oligarca che l'Uzbekistan chiede all'Ue di graziare

Durante la visita del presidente del Consiglio europeo Charles Michel in Uzbekistan, le autorità del paese hanno perorato la causa di Alisher Usmanov, uno dei 26 oligarchi colpiti dalle sanzioni in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Una pressione che Tashkent, stando a quanto riportato dal Financial Times, sta continuando a esercitare, al punto da offrire anche supporto legale all’oligarca per un’eventuale causa legale nei confronti di Bruxelles. Le autorità uzbeche, desiderose di accrescere i rapporti con l’Europa al pari di altre cancellerie regionali, si stanno spendendo così tanto in favore di Usmanov perché le sanzioni stanno impedendo a quest’ultimo di investire parte del suo ingentissimo patrimonio nell’economia nazionale.

