Il rimbalzo estivo dei democratici si è esaurito e la via per vincere a mid-term è stretta

I rimbalzi sono divertenti se li fai sul tappeto elastico o giocando a basket. Ma in politica se non arrivano al momento giusto possono far male. Perché dopo il rimbalzo c’è sempre quella faccenda della legge di gravità che ti riporta giù. Se gli Stati Uniti fossero andati al voto di metà mandato all’inizio di settembre, con i democratici al picco di un rimbalzo che li ha visti salire per tutta l’estate, il partito del presidente Joe Biden avrebbe avuto buone chance di conservare il controllo del Senato e giocarsela per la Camera. Ma il voto per rinnovare tutti i deputati e un terzo dei senatori è fissato l’8 novembre e gli effetti del bounce estivo sembrano in buona parte esauriti. A un mese dal voto l’esito delle elezioni per il Congresso è tornato in bilico. Anzi, per molti sondaggisti è tornato a pendere decisamente verso i repubblicani. A meno di un nuovo rimbalzo per qualche sorpresa d’ottobre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE