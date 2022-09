Il confine tormentato tra Tagikistan e Kirghizistan, dove Mosca non si fa più sentire

La nuova fase di scontri ha preso il via durante il summit di Samarcanda. A differenza dei vicini regionali Uzbekistan e Kazakistan, i due paesi in conflitto non hanno mostrato la volontà di affrancarsi dal peso della Russia, ma il passaggio di consegne tra Putin e Xi Jinping rischia di creare un temporaneo e pericoloso “vuoto di potere”

Uno dei confini più caldi dello spazio post sovietico, quello tra Kirghizistan e Tagikistan, ha registrato nelle ultime ore un’escalation di violenza che rischia di far precipitare la situazione. Il tutto mentre i membri della Sco, l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai di cui i due paesi fanno parte, erano ancora a Samarcanda per discutere l’avanzamento della cooperazione in termini di sicurezza e di rapporti commerciali.