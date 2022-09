I fatti, non le opinioni, dicono che l'Ucraina le sta dando di santa ragione alla Russia

Si può diffidare delle celebrazioni di guerra, specie nel mondo della chiacchiera dove dovrebbero bastare il capo chino e la coda tra le gambe degli amici del più forte in fase di ritirata, ma non si può non vedere quanto sia grande, benedetta, illustre la semplificazione magica che i fatti hanno introdotto irrefutabili nel nostro vaneggiamento d’opinione. Le parole pesanti come carri armati, come lanciamissili Himars, sarebbero insignificanti nell’universo o metaverso dell’algoritmo, dove tutto è o appare interpretazione, sofisma digitale: strafottenza autocratica, crudeltà e ferocia di strada, impeto belluino travestito da operazione speciale, imperialismo, piombo, bombardamenti di forza tellurica, prepotenza e prevalenza in strumenti di guerra convenzionali come armi, munizioni, uomini, ricatto energetico e promessa di cupa miseria per gli amici di chi si difende, stragi e offese alla comune umanità di donne, di vecchi e di bambini, sfollamento milionario in un nuovo Esodo; e di converso spirito cosacco, patriottismo, coraggio, unità nel portare la bandiera alla riconquista contro chi la voleva ridurre in brandelli, rimobilitazione storica di un punto cardinale dimenticato, l’occidente, salvezza per chi può e traversie di piccola gente, di gatti, di maiali, di asini, di cani, di camminatori sulle vie ingombre di macerie, immagini di una disfatta apparente e di una reazione efficace, prendere a sorpresa il nord-est per il sud come Colombo che voleva buscar el Levante por el Poniente, un’operazione sì speciale che per adesso, intanto, spunta le corna al nemico e lo costringe in una situazione di crisi politica e morale, se non lo spingerà finalmente, come hanno sempre sperato coloro che hanno dato una mano agli ucraini contro gli ignavi, a considerare il negoziato rigettato per mesi.

