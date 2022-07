Budapest riceverà più gas da Mosca. Ma i fondi europei sono a rischio

Sorridono sprezzanti il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il collega ungherese, Péter Szijjártó, dopo il loro accordo che garantisce a Budapest forniture addizionali di gas dalla Russia. Szijjártó è di casa a Mosca – non è più così naturale vedere un leader europeo alla corte di Vladimir Putin – perché qualche settimana prima dell’invasione in Ucraina aveva ricevuto la prestigiosa onorificenza dell’Ordine dell’Amicizia, e così ha voluto rinnovare questo legame tenendo sempre aperti i canali di comunicazione con la Russia, ripetendo che l’Ungheria non ha mai avuto intenzione di affrettarsi a interrompere la dipendenza energetica: troppo costoso, meglio non alzare la voce contro Putin né inventarsi capriole di compensazioni impossibili.

