La ricostruzione dell'Ucraina porterà crescita all'Ue e al mondo, ci dice il ministro Chernyshov

Arrivato in Ucraina, il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha spostato l’attenzione dalla distruzione alla ricostruzione. Perché uno dei modi migliori per vincere la guerra è dimostrare a Vladimir Putin e agli autocrati come lui che non si può attaccare un paese e pretendere che tutti rimangano immobili. Il capo del Cremlino e i suoi falchi dicono: l’Ucraina non esiste. Gli ucraini e gli alleati occidentali rispondono: non soltanto esiste, ma ha un futuro e sarà molto meglio di quanto pensiate. Questo futuro va costruito e l’occasione, come ha detto anche Draghi, non va sprecata. Come lui, prima di lui, la pensano così anche gli ucraini, il popolo e i suoi leader che combattono da oltre cento giorni e provano, nonostante tutto, a immaginarsi un domani. La ricostruzione ha molti volti in Ucraina e uno è quello di Oleksiy Chernyshov, ministro per lo Sviluppo delle comunità e dei Territori, che, prima di entrare in politica, era un imprenditore ed è approdato al governo assieme alla squadra di Volodymyr Zelensky, il presidente che ha dosato bene speranze, parole, visioni e populismo e oggi è il leader di guerra coraggioso e determinato che ha stupito il mondo intero. Chernyshov è nato a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina e una delle più colpite dalla guerra, ma, per fornire un’idea della distruzione, Chernyshov cita un’altra città: Severodonetsk, dove “il 90 per cento del patrimonio abitativo è distrutto”. E Severodonetsk, che si trova nel Donbas, non è la sola, altre città ucraine sono state devastate dall’esercito russo con la stessa potenza. “Dall’inizio dell’invasione su vasta scala, la Russia ha lanciato più di 2.500 missili in tutta l’Ucraina”, dice al Foglio Chernyshov.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE