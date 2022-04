Leonarduzzi, il “monaco soldato” che ha messo la t-shirt a Macron

Dall'estate 2020 è il capo della comunicazione dell'Eliseo. E' anche dalle sue idee per "parlare a chiunque in qualsiasi momento" che è passata la rielezione del presidente

Parigi. Clément Leonarduzzi ha quattro tatuaggi. Quello sull’avambraccio sinistro recita una frase in latino: “Et si omnes ego non” (anche se tutti, io no), che sono le parole che Pietro pronuncia quando Gesù, nell’orto del Getsemani, dice agli apostoli che presto lo tradiranno, ed è anche il motto del Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali italiane. “E’ un militare vestito da pubblicitario. E’ molto organizzato, risoluto, devoto e pronto a tutto per portare a termine la propria missione”, dice di lui Sébastien Lecornu, ministro dei Territori d’oltremare del governo francese. “E’ quello che in Francia chiamiamo ‘monaco soldato’”, dice al Foglio un suo ex collega, che preferisce rimanere anonimo.