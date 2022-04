La conta dei Tory sul party gate: oggi si vota per decidere se BoJo andrà sotto inchiesta

Oggi alla Camera dei comuni inglese ci sarà un voto sul partygate, lo scandalo che dalla fine del 2021 rosicchia la credibilità di Boris Johnson: si decide se si aprirà un’inchiesta parlamentare sul premier accusato di aver mentito ai Comuni. Johnson si è di nuovo scusato per aver organizzato feste a Downing Street durante il lockdown, ha ribadito che non pensava di aver violato delle regole (regole fatte da lui) e poi ha detto che vuole mettersi lo scandalo alle spalle, c’è una guerra contro la Russia da combattere (e il Regno Unito è forse il paese più impegnato a farlo) e c’è l’inflazione in grande aumento che sta surriscaldando l’economia. I conservatori, che hanno la maggioranza ai Comuni e quindi la possibilità di decidere quanto e come far pagare al premier il partygate, sono indecisi. Negli incontri privati, raccontano i retroscenisti, sono durissimi con Johnson: gli dicono in faccia che ha mentito, che ha gestito male tutta la questione, che sembra abbia perso il controllo del palazzo e che è diventato un problema per tutto il partito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE