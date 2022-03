Granaio ucraino: il rincaro del pane preoccupa il medio oriente

Ucraina e Russia sono tra i principali produttori di grano al mondo: assieme rappresentano il 29 per cento delle esportazioni globali. La guerra e le sanzioni preoccupano i mercati, dove i prezzi sono aumentati come non si vedeva dal 2008. Il rischio maggiore è la stabilità del medio oriente che importa grandi quantità

Il granaio del mondo: così è spesso definita l’Ucraina, paese di terre nere e fertili, oggi solcate dai cingolati russi. Non sono soltanto i destini delle forniture di gas a preoccupare in queste settimane i mercati. Il prezzo del grano oscilla fin dai giorni prima dell’invasione: ha toccato il minimo storico dal 2012 e il massimo dal 2008. Accade in un anno di inflazione, negli Stati Uniti e in Europa, in cui i prezzi del cibo sono troppo alti per le famiglie, già in ansia per bollette di luce e gas.