La guerra non mette in difficoltà l'industria di pasta e dolci. I prezzi, sì

Gli effetti di un intervento militare non si esauriscono mai all’interno dei confini dei paesi coinvolti e l’invasione russa dell’Ucraina non fa eccezione. La situazione del granaio d’Europa, come è tradizionalmente chiamata l’Ucraina, deve preoccupare il settore italiano dell’alimentazione? Per evitare un grosso fraintendimento è necessario distinguere subito tra grano duro e grano tenero. Il grano duro viene utilizzato per produrre la pasta, mentre con il grano tenero si preparano prevalentemente i prodotti da forno e i lievitati come dolci, pizza e pane. “Per l’Italia, l’Ucraina e la Russia sono fornitori di grano duro quasi irrilevanti”, dice Valerio Filetti, presidente di A.G.E.R., la borsa merci agricole di Bologna. “Purtroppo negli ultimi due giorni è stato molto facile sentire cose errate, secondo le quali se l’Ucraina non ci manda il grano non facciamo più la pasta. Non è per nulla così. La percentuale di grano duro che riceviamo da Ucraina e Russia è molto limitata. Nell’Est Europa il vero grande fornitore di grano duro è il Kazakistan, mentre a livello mondiale è il Canada”.

