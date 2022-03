Ecco la storia di una vittima civile della cosiddetta “denazificazione” voluta da Putin

Kyiv, dal nostro inviato. La storia di una vittima civile della cosiddetta “operazione speciale di denazificazione” ordinata dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina comincia dopo l’esplosione al reattore di Chernobyl nel 1986. Un’associazione della Val di Sole in Trentino decide di offrire a trenta ragazzi ucraini della regione colpita quattro settimane da ospiti in trenta famiglie italiane. Ancora oggi nella regione di Chernobyl ci sono ottimi ricordi dell’Italia grazie a queste iniziative, che furono l’incontro tra due mondi lontani. Svetlana Kuprienko arriva sul bus assieme agli altri bambini, la accolgono Mirella Niccolai e il marito. “Avevamo pensato che era meglio se a ospitare i bambini ucraini fossero state famiglie che avevano già bambini, per aiutarli a socializzare. Avevamo organizzato le quattro settimane di vacanza in modo che avessero sempre qualcosa da fare, che fosse una visita, o andare in piscina, oppure una gita, o andare a cavallo. Ci intendevamo a gesti”, racconta al Foglio. Svetlana era “una bambina sveglia, carina e altruista. Quando uno degli altri bambini aveva un problema lei faceva da mediatrice”. Le quattro settimane finiscono, i rapporti continuano, una donna ucraina in Italia si occupa di tradurre le lettere che arrivano in cirillico dai bambini e di rispondere. Passano altre estati in Trentino, le famiglie italiane riescono anche a ricambiare la visita nel piccolo paese di Marjanivka, a trenta minuti di auto da Chernobyl.

