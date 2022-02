Ucraina, così le divisioni tra i democratici e i repubblicani condizionano Biden

La crisi ucraina divide la politica americana in un modo che sarebbe stato inimmaginabile qualche anno fa: non solo i repubblicani, ma anche i democratici di Joe Biden. La polarizzazione è presente anche all’interno dei due partiti, complicando la situazione. Per Kimberly St. Julian-Varnon, ricercatrice in storia della Russia all’University of Pennsylvania, non ci sono solo i trumpiani a ripetere l’errore di considerare giustificate le posizioni della Russia, ma anche i progressisti. St. Julian-Varnon fa l’esempio della “diplomazia del gelato”, partendo da un tweet di Ben & Jerry, marca di gelato già nota per aver aderito al boicottaggio d’Israele qualche mese fa durante la guerra di Gaza del maggio 2021.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE