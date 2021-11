Persino l'Europa adesso vuole andare a vedere il bluff iraniano sul nucleare

Cresce l’impazienza europea per i negoziati nucleari ma le scorte di uranio crescono di più

La questione dell’accordo sul nucleare iraniano stava diventando uno strazio. Sabato, a margine del G20, c’è stata una riunione per discutere di come invertire la rotta tra Joe Biden e i tre grandi dell’Europa geografica: Germania, Regno Unito e Francia. Per la prima volta da tempo, anche gli europei e perfino la più cauta Angela Merkel sembrano convinti che a questo punto aumentare la pressione su Teheran sia l’unica cosa da fare. Nella dichiarazione congiunta si dicono “sempre più preoccupati” e denunciano “gli avanzamenti provocatori sul nucleare” della Repubblica islamica.