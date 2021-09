Roberto Marinho, con il suo Globo, ha trasformato il Brasile in una telecrazia

Rey si chiama Edson Arantes do Nascimento, più comunemente conosciuto come Pelé; su questo nessuno può avere dubbi, è lui a definire nel mondo intero l’immagine classica, ma anche stereotipata, del Brasile, il regno del calcio (oltre che del samba). Pochi invece, oltre i confini del gigante latino-americano, si rendono conto che accanto al re, anzi sopra, c’è O Imperador, colui che ha riplasmato il paese trasformandolo nel maggior laboratorio della telecrazia; sì, più ancora degli Stati Uniti grazie al predominio culturale e politico che la tv ha esercitato e ancora esercita. Il suo nome è Roberto Pisani Marinho, la sua creatura si chiama Globo come il giornale e la rete televisiva, la sua tribuna Jornal Nacional in origine testata di un quotidiano diventato poi il telegiornale in prima serata, il suo capolavoro la telenovela che ha appassionato, divertito, istruito, offerto un paradigma sociale ad un paese povero che ancora oggi vive incollato al teleschermo.

