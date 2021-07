Con Rumsfeld è morto un gigante della guerra e della pace

Donald Rumsfeld (1932-2021) era un duro di Chicago e una intelligenza splendida, uno sguardo che al solo incontrarlo ti bloccava nella paura, nella palese inferiorità. E’ merito suo di uomo di stato, in associazione con il sulfureo Dick Cheney e con il volontarista George W. Bush, se i talebani sono stati per vent’anni lontani dal potere, se il 30 dicembre del 2006 Saddam Hussein è stato impiccato a Camp Justice, se le ceneri di Bin Laden sono state sparse in mare dieci anni dopo il bombardamento islamista di New York e di Washington. La presidenza Bush Jr. finì due anni prima della scadenza naturale, tra il novembre e il dicembre del 2006, con le dimissioni di Rumsfeld dall’incarico di segretario alla Difesa. Rumsfeld aveva capito che l’11 settembre del 2001 era la data spartiacque per fare una guerra imperiale, vincerla con mezzi e strategie preventive e trasformare il mondo come avvenne nella Seconda guerra mondiale. Era di una semplicità meravigliosa, come solo certi talenti americani sanno essere: per lui la differenza era tutta in una foto notturna di Seul illuminata e di Pyongyang tutta nera: luce e libertà, buio e oppressione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni