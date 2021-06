"No Mila, non sei sola". Parla l'unica femminista che ha difeso la ragazza francese

Nel muro di mutismo della galassia femminista francese in merito all’affaire Mila, la studentessa minacciata di morte dagli islamisti per aver mosso una critica alla religione musulmana in una story su Instagram nel gennaio 2020, è stata aperta una breccia pochi giorni fa: una lettera aperta pubblicata sulle pagine web del settimanale Le Point. “No Mila, non sei sola, anche se, certamente, la paura esiste. Non si tratta di negarla. Paura per noi, paura per i nostri cari, paura per tutto. Ma c’è una paura che dovrebbe terrorizzarci ancora di più: è la paura di tradire se stessi, la paura di tradire i nostri valori, i nostri ideali, la nostra umanità”, scrive la fondatrice dell’associazione femminista #JamaisSansElles Tatiana F-Salomon, promotrice di questa iniziativa in difesa di Mila assieme a una ventina di personalità, tra cui lo scrittore Alexandre Jardin e l’eurodeputata macronista Irène Tolleret.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni