Ricordate l'affaire pornopolitique che travolse il candidato macroniano a Parigi, Mr Griveaux?

Quando parla di Piotr, le brillano gli occhi. “Il nostro è un amore puro, sano, liberatorio. E’ la sola persona che conta veramente per me e che mi ama per come sono. Siamo veramente innamorati l’uno dell’altro”. Ma da ormai un anno l’artista russo Piotr Pavlenski e la sua musa francese Alexandra De Taddeo non possono più vedersi né parlarsi in ragione del cosiddetto “affaire pornopolitique” di cui sono i protagonisti e che ha portato alle dimissioni del macronista Benjamin Griveaux da candidato sindaco di Parigi. “Se comunichiamo tra noi, finiamo subito in custodia cautelare. La giustizia ci ha imposto questo divieto avanzando come motivo la protezione dell’inchiesta. Ma è una misura meramente punitiva e assolutamente ingiusta”, afferma la destinataria dei video intimi del luogotenente di Macron, pubblicati da Pavlenski sul sito pornopolitique.com nel febbraio 2020. Il Foglio l’ha incontrata a Parigi per un’intervista esclusiva, alla vigilia della sua audizione davanti al giudice istruttore.

