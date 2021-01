Arriva la Merkel e subito l'asse di Davos si sposta a occidente

Arriva Angela Merkel e subito l’asse di Davos si sposta a occidente, dopo che ieri aveva sbandato verso l’Oriente di Xi Jinping. Per riportare la barra del timone verso occidente e verso l'atlantismo, per salutare con gioia il ‘ritorno’ dell’America e dire a Pechino che c’è ancora molta strada da fare per essere davvero ‘amici’, Angela Merkel ha tenuto un breve e asciutto discorso nel quale ha messo in fila le lezioni dolorosamente apprese nel 2020: che siamo vulnerabili, che siamo interconnessi e che insieme possiamo fare grandi cose, come, ad esempio, un vaccino a tempo di record. Ma per evitare che in futuro un nuovo CoVid sconvolga le nostre vite, la chiave, secondo Merkel, è il multilateralismo (‘Questo è il tempo del multilateralismo’), che però non significa solo mercati aperti. Ma anche (dice rivolta a Pechino) “trasparenza e regole comuni”.

