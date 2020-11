Biden e quel calcio mancato a Trump. La sconfessione che non c'è stata di questi quattro anni indecenti

Sarò un emotivo, ma non mi accontento di così poco. C’è ancora una speranziella che il voto postale dia a Biden la presidenza degli Stati Uniti. Ma Trump ha schiantato tutti noi che lo consideriamo una orrenda escrescenza della storia americana e mondiale. Ha preso più voti che nel 2016 con la stessa agilità con cui aveva preso il Covid e ne era uscito come Superman, ci ha convinto praticamente che la pandemia è una burla e noi, i suoi avversari, siamo gente triste che vuole scippargli l’elezione e bloccare l’economia di successo, che il dottor Fauci è una benevola macchietta, che l’America è tornata grande e deve rimanerlo con lui e i suoi per chissà quanti anni ancora, che non contano il suo infantilismo e narcisismo razzista, violento, la sua irrisione beffarda del costume costituzionale, delle buone maniere, del rispetto dignitoso per gli altri, della stampa nemica del popolo, della satira fatta da vermi e impostori, e che il disprezzo degli intellettuali e dei dotti per il suo popolo bue è grottesco visto che sono in gioco i suoi valori, i valori di una maggioranza silenziosa che ora parla e straparla a nome dell’esperimento americano.

