Il Bilancio Ue in ostaggio della Polonia. Il Recovery Fund è sempre più a rischio

Tra ricatti della Polonia sullo stato di diritto e il Parlamento europeo che chiede 39 miliardi in più, i negoziati sul pacchetto di bilancio dell'Ue sono ancora in stallo, con il rischio sempre più alto che il Recovery fund venga ritardato di alcuni mesi. Ieri il governo nazionalista di Varsavia è tornato a minacciare un veto su tutto il pacchetto di bilancio, se verrà introdotto un meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto, anche nella versione blanda proposta dalla presidenza tedesca dell'Ue. Oggi i negoziatori del Parlamento europeo hanno accusato la presidenza dell'Ue di far “circolare informazione distorta”, dopo che un tweet di un portavoce tedesco ha contestato i calcoli di una proposta di compromesso sul bilancio avanzata dai deputati. La riunione di questa mattina con l'ambasciatore tedesco Michael Clauss si è conclusa con un nulla di fatto. “Non ci sono progressi nei negoziati”, dice al Foglio una fonte del Parlamento europeo: “Il Consiglio rifiuta tutto ciò che proponiamo. La squadra negoziale si incontrerà venerdì dopo il Consiglio europeo su come andare avanti e forse concordare su altre date per le trattative, se ha senso”, spiega la fonte.

