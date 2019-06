Gli Stati Uniti pronti alla guerra con l'Iran. Trump approva, poi ferma tutto

L’America questa notte ha lanciato un’operazione militare contro l’Iran, ma Trump è riluttante, non vuole fare la guerra e all’ultimo minuto ha fermato tutto. È dal 10 maggio che sul Foglio spieghiamo questa reticenza a impelagarsi in una nuova guerra e la contraddizione di un’Amministrazione di falchi che però non vuole impegni a lungo termine all’estero, anzi, vuole troncare le missioni e riportare soldati a casa.

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2019

Per raccontare la storia basta seguire in ordine cronologico sei pezzi pubblicati a partire dal 10 maggio – in particolare “Lo snegoziatore”: