Quante bugie sull’Europa, pure mentre brucia Notre-Dame

Mentre Notre-Dame bruciava, il ministro degli Esteri inglese, Jeremy Hunt, ha diplomaticamente tuittato la sua partecipazione: “Penso a tutti i nostri amici in Francia dopo l’incendio devastante… straziante per i milioni di persone in tutto il mondo che amano questa grande cattedrale e questa grande città”. Si sono riversati da tutto il globo messaggi simili, dal consiglio monomaniacale di Donald Trump su come spegnere l’incendio ai pensieri più compassionevoli ed empatici, come quello di Angela Merkel che, cosa rara per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.