Dov’è il compagno Jo?

Roma. Ha lasciato l’ambasciata nordcoreana a Roma all’inizio di novembre ed è scomparso. Kim Min-ki, parlamentare del Partito democratico sudcoreano che è anche nella Commissione intelligence, ha confermato ieri che Jo Song-gil, incaricato d’affari ad interim dell’ambasciata della Corea del nord in Italia, è sparito, ma non ha confermato la sua diserzione. Se lo fosse, si tratterebbe della fuga più di alto livello sin da quando il viceambasciatore di Pyongyang a Londra, Thae Yong-ho, ha disertato in Corea del sud...

