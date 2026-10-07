Il cinismo europeo con Kyiv

Se l’Ucraina diventerà membro dell’Unione europea, sarà un membro di “serie B”. La Commissione ieri ha presentato le sue proposte per la revisione della politica pre allargamento e nei meandri del documento c’è una clausola che dimostra quanto i leader dell’Ue siano spaventati dalla prospettiva di integrare l’Ucraina. Per la Commissione, è necessario prevedere un accordo specifico per il suo settore agricolo. Una volta entrata nell’Ue, l’Ucraina non dovrebbe beneficiare dei finanziamenti della Politica agricola comune, mentre alcuni prodotti agricoli sensibili verrebbero esclusi in modo permanente dal mercato unico europeo. La definizione di prodotti agricoli sensibili attualmente è molto vasta: non si tratta solo di grano e farina, ma anche di uova, zucchero, pollame, avena, mais, semola e miele. Sarebbe il primo caso di un paese membro dell’Ue a cui l’Ue applica i dazi.