La Linke ha la denuncia facile

E’ una giustizia molto à la carte quella che ha in mente la Linke, i cui esponenti parlano a ruota libera di Israele, sionismo, apartheid e genocidio ma non tollerano quando in Germania li si accusa di odiare gli ebrei dopo che alle feste di partito c’è chi canta “morte all’Idf”, l’esercito israeliano. I primi colloqui esplorativi fra Linke, Verdi e la Spd indicano che Frau Eralp potrebbe diventare la prima borgomastra berlinese di origine turca. Anche i futuribili alleati rosso-verdi le hanno però chiesto di fare ordine in casa propria in tema di ostilità verso gli ebrei e Israele. Per adesso non li ha denunciati.