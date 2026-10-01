Il bicchiere mezzo pieno del lavoro

Anche rispetto nel trimestre giugno-agosto, rispetto a quello precedente, ci sono +40 mila occupati e +123 mila disoccupati, con -164 mila inattivi. In pratica aumenta la quantità di persone che lavorano, e tra queste di quelle che hanno un contratto a tempo indeterminato, cresce il numero di quelle che cercano un lavoro e si riduce la sacca delle persone inattive. Al di là del dato mensile di agosto, che come abbiamo visto è provvisorio e scuscettibile di revisioni, ciò che è rilevante è il trend di un mercato del lavoro robusto in un trimestre che ha pienamente risentito dello choc energetico. Il dato dell’occupazione è coerente con quello del pil, che nella prima metà dell’anno ha registrato una crescita acquisita dello 0,8 per cento e quindi già superiore alla previsione annuale dello 0,6 per cento. L’economia italiana non è certo vibrante, ma il fatto che mostri questa solidità in un contesto di forte tensione energetica e finanziaria non era affatto scontato.