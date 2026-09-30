I cattivi maestri del Vietnam

Negli ultimi anni il Vietnam ha intensificato la repressione contro i dissidenti: nel 2025 sono stati arrestati oltre 55 attivisti, e il 18 settembre Human Rights Watch ha reso noto che in Vietnam erano detenuti oltre 160 prigionieri politici. Viet Tan dice che l’accusa di ingresso illegale è una “palese invenzione” volta a mascherare un sequestro. Eppure tra i paesi a partito unico, il Vietnam resta la grande speranza occidentale: l’economia è florida, la demografia in crescita, e negli anni l’autoritarismo del Partito ha smussato alcune delle più evidenti criticità. Ma gli esempi di partiti autoritari che qualunque cosa facciano restano impuniti aumentano, e il presidente vietnamita To Lam deve aver capito che bastone e carota pagano più di un lungo percorso verso l’apertura. Il recente arresto degli attivisti è un problema anche per l’Ue, che dal prossimo anno avrebbe dovuto implementare il trattato di libero scambio con il Vietnam entrato in vigore sei anni fa.