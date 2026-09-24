Macron non fa lo sgambetto al Papa

E’ invece la prassi: in un paese dove la separazione tra stato e Chiesa è ancora netta, dove c’è chi ha avuto da ridire sul fatto che al Pontefice venga concessa addirittura Place de la Concorde per la celebrazione eucaristica di sabato, il sacro dogma della laicità non può essere sconfessato. E quindi il presidente si limiterà ad accogliere con tutti gli onori Leone XIV all’Eliseo e ad accompagnarlo a Metz per l’appuntamento relativo all’Europa e dunque più prettamente politico. Ma la strumentalizzazione è già iniziata: subito, non appena l’Eliseo ha confermato il forfait del presidente, Marion Marechal Le Pen, ha fatto sapere che lei sarà in piazza con il popolo fedele per pregare e unirsi in preghiera con il Papa. A pochi mesi dalle presidenziali, la gara per accaparrarsi l’Eliseo tra le forze in campo si gioca anche sulla partecipazione a una messa. La religione come instrumentum regni. Niente di nuovo.