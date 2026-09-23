Il rompicapo degli houthi

D’altra parte, il Pentagono è sempre stato chiaro: una campagna militare “hit and run” in Yemen è inefficace perché gli houthi hanno dimostrato una resilienza che solo la Casa Bianca – e l’Europa, che finora si è limitata a operazioni militari spuntate, come Aspides – hanno fatto finta di non vedere. Anche gli unici “boots on the ground”, il governo yemenita internazionalmente riconosciuto e sostenuto da Riad, cade a pezzi non appena imbraccia le armi contro i terroristi. Dopo avere perso il controllo di Bab el Mandab e dello Stretto, la costa occidentale è tutta nelle mani degli houthi. Ora si punta all’entroterra, a Taiz e Marib. “Se cadono, è game over”, ha titolato ieri il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth. Ma nonostante gli allarmi e i danni per il commercio internazionale, regna la moderazione. Il G7 ieri ha chiesto all’Iran di “smettere di armare gli houthi”. Un po’ pochino.