Una cura svedese per la Germania

Depotenziare e deradicalizzare. Obbligare una dirigenza largamente populista e a tratti impresentabile a fare i conti con i bisogni e le attese degli elettori anziché permetterle di soffiare sul fuoco delle loro frustrazioni. E’ questa la sfida dei partiti democratici tedeschi e in primo luogo della Cdu del cancelliere Friedrich Merz: obbligare l’AfD a a diventare, un po’ alla volta, un partito potabile. Un esercizio che i politici tedeschi hanno fino a oggi evitato limitandosi a stendere un cordone sanitario attorno alla formazione nata euroscettica, diventata sovranista e spostatasi ogni giorno un po’ più a destra fino a strizzare un occhio a temi e slogan del Terzo Reich che fanno rabbrividire i tedeschi e non solo loro. Come fare? La moderata Welt consiglia la cura svedese. Anche a Stoccolma i Democratici svedesi, nati vicini al neonazismo, sono stati a lungo tenuti ai margini dell’arco costituzionale. Il che ha permesso loro di crescere in anni recenti fino a quando, con il 20,6 per cento ottenuto nel 2022, sono stati accettati come stampella dal primo ministro moderato Ulf Kristersson.