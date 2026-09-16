Ripasso su Ceuta per Ilaria Salis

Nel dibattito sulla crisi di Ceuta al Parlamento europeo ha preso la parola Ilaria Salis del gruppo The Left: “Ceuta non è Spagna. Ceuta non è Europa. Geograficamente è Africa, storicamente è il residuo del colonialismo europeo”. Chissà se i compagni spagnoli di Salis nell’Eurocamera avevano dato un’occhiata ai fogli che l’italiana si era portata sul pulpito, perché su Ceuta e Melilla i discorsi non coincidono. Le due exclavi spagnole in Africa non sono mai state incluse nella lista delle colonie dalle Nazioni unite. Mai prevista, dunque, la decolonizzazione di un popolo che non la chiede, in una terra dove convivono culture e religioni e dove i marocchini cercano di entrare proprio perché Marocco non è. E’ invece territorio spagnolo da secoli e come tale è citato nella Costituzione del 1978. Le due città non hanno mai fatto parte di uno stato come il Marocco contemporaneo, inesistente ai tempi in cui gli europei le occuparono (Melilla nel 1497, dopo che il sultano di Fez l’aveva rasa al suolo).