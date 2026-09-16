La crisi del petrolio sta peggiorando

L’Arabia Saudita ieri ha cancellato alcune forniture di petrolio all’Europa previste per fine settembre, dopo che un attacco della scorsa settimana, attribuito dalle autorità saudite alle milizie sciite irachene sostenute dall’Iran, ha costretto a fermare l’oleodotto East-West che alimenta il porto di Yanbu, sul Mar Rosso a metà tra il canale di Suez e lo Stretto di Bab el Mandeb (da dove una quota della produzione parte per entrare nel Mediterraneo, aggirando lo stretto di Hormuz). La notizia diffusa da Reuters della sospensione di carico nel porto saudita, insieme a quella del blocco di tre giacimenti libici causato dalle proteste delle guardie degli impianti petroliferi e a quella degli attacchi houthi di lunedì contro l’Arabia Saudita, ha sostenuto ieri un ulteriore rialzo di circa 3 dollari del Brent, che ha toccato quota 109 dollari al barile. L’oleodotto saudita era stato uno dei principali cuscinetti contro l’urto della crisi in Medio oriente, dato che può trasportare fra i 4 e i 5 milioni di barili di petrolio al giorno (il 5 per cento dei consumi mondiali e il 25 per cento di quanto transitava per lo stretto di Hormuz prima della guerra).