La sconfitta per i Mondiali di atletica è la spia di un guaio italiano: il deficit di alleanze

La partita per le alleanze è dunque già cominciata. Nairobi porterà per la prima volta i Mondiali in Africa. E nella Federatletica italiana c’è chi legge la scelta anche dentro questa geografia elettorale: alla vigilia della successione di Coe, avere dalla propria parte le federazioni africane può pesare molto. La lezione è chiara. Le grandi candidature non si vincono soltanto con dossier, impianti e tradizione. Si vincono costruendo coalizioni, credito politico, rapporti. L’Italia ha aumentato la propria visibilità internazionale e può vantare una stabilità che altri non hanno. Proprio per questo il bilancio pesa ancora di più. Essere presenti ai tavoli conta. Ma ogni tanto, per dimostrare di pesare davvero, bisogna anche vincere.