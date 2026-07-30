Ascoltare Silvia Salis sul dramma Ilva

Il governatore Decaro, inconsistente sulla partita, è il destinatario della lettera con cui Venkatesh Jindal lo ha informato che, nel piano concordato con il governo, la compagnia indiana avrebbe preso solo i laminatoi, lasciando la parte a caldo allo stato. Quest’ultimo si sarebbe così sobbarcato problemi giudiziari, quote di CO2 e costi, fornendo a Jindal le bramme sottocosto. Decaro quindi sa, prima della sentenza, che Urso avrebbe fatto una nuova gara per cedere solo l’area a freddo. Anche se oggi il governo giustifica questa scelta con la sentenza. Perché Decaro, il Pd e i sindacati non li sbugiardano? Preferiscono andare dietro ai tribunali e agli ambientalisti? Oggi saranno a Taranto i ministri Foti, Abodi e Fitto (allo stadio, non all’Ilva). Se volessero farsi sentire, i sindacati che hanno minacciato lo sciopero, insieme al sindaco, a Decaro e a tutto il Pd, avrebbero questa occasione. Quando venivano Renzi e Di Maio a Taranto serviva la zona rossa. Oggi sono tutti allo stadio.