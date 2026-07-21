Diplomatici francesi aggrediti a Teheran

Parole sante, ma destinate a rimanere tali se non saranno seguite dai fatti. La guerra della Repubblica islamica all’occidente è iniziata con la presa di ostaggi americani nell’ambasciata di Teheran, tenendo in ostaggio 52 cittadini statunitensi per 444 giorni. Non avremo salvacondotti, per quanto ci impegniamo ad ammansire il regime. Non più grandi ostaggi, ma piccole umiliazioni calcolate: un modo per testare i nervi dell’occidente e dimostrare che la sovranità teocratica vale più di qualsiasi convenzione di Vienna e a ribadire che ogni ponte teso verso l’Iran e costruito su un grande inganno consolatorio è soltanto un’altra corda con cui il regime può strangolarci.