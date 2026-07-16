Pace nello spazio, problemi terreni

Ieri il direttore generale di Roscosmos, Dmitry Bakanov, ha annunciato anche che le operazioni congiunte della Stazione orbitante “si estenderanno fino al 2030”, quando fino a pochi mesi fa quello era stato deciso come l’anno della deorbitazione. Certo, il programma resta in piedi anche perché la struttura è stata progettata sin dall’inizio come un sistema integrato, e alcuni elementi essenziali delle operazioni dipendono dalle competenze e dai componenti forniti dai diversi partner. Ma il problema di fondo resta la fiducia: come può continuare una collaborazione con un paese con cui esistono uno scontro politico e un confronto militare aperto? Mentre per i paesi partner uscire unilateralmente dalla Stazione spaziale significherebbe interrompere un programma scientifico e industriale costruito in oltre vent’anni, nessuno ha più voglia di investirci granché, ma nel frattempo Washington e Mosca sembrano continuare a far finta di nulla. E intanto cresce il sospetto che nella militarizzazione dello spazio la Russia sia sempre più vicina alla Cina. La lunga crisi della Stazione spaziale internazionale è appena iniziata.