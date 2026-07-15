Paletti per una Consob liberale

Per affrontare questa sfida, Stazi dispone di un profilo culturale e istituzionale adatto. Il nuovo presidente della Commissione di vigilanza sui mercati finanziari si richiama alla tradizione liberale. Lo si comprende leggendo, oltre alla sua produzione scientifica, un saggio pubblicato un anno fa sulla rivista “Libro Aperto” e dedicato al suo maestro Franco Romani, il padre dell’Antitrust in Italia, inteso sia come disciplina sia come autorità. Quell’affettuoso ricordo si apriva con una citazione che sarebbe bello appendesse nel nuovo ufficio: “Alla base del mio essere liberale vi è un dato psicologico e caratteriale, e cioè che non mi piace né comandare né obbedire”. E’ difficile immaginare una sintesi migliore dello spirito con cui un liberale dovrebbe interpretare l’incarico di capo della Consob: far rispettare le regole del mercato, non sostituirsi a esso.