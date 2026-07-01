Il giusto divieto per le atlete trans

La Corte suprema americana ha confermato il divieto per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole pubbliche e università. Così negli stati a guida repubblicana conterà il sesso di nascita e non l’identità di genere successivamente adottata. L’intento e le motivazioni addotte da Donald Trump, e soprattutto le dichiarazioni che le hanno accompagnate, trasudano uno spirito discriminatorio che non può certamente essere condiviso. Tuttavia il problema della disparità fisica tra atleti che mantengono una muscolatura maschile e ragazze e donne che competono con loro non può essere negato. L’assurdo sta nel fatto che questo problema, da questione oggettiva da esaminare, sia diventato invece una bandiera politica e per certi versi persino ideologica. Non dovrebbero essere gli stati o il presidente a decidere su questioni che riguardano le condizioni in cui si determina l’equità delle competizioni sportive. Dovrebbero essere proprio le organizzazioni che presiedono alle diverse attività sportive, a livello nazionale e internazionale, a prendere in esame il problema, che probabilmente si presenta in modo diverso a seconda del tipo di sport praticato, e ad assumere decisioni in merito.