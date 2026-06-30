Budanov fa riferimento agli anni di russificazioni, in cui Mosca non soltanto ha imposto la lingua russa, ma anche la storia e gli eroi. Prosegue Budanov: “Noi, i nostri figli e tutte le future generazioni dobbiamo conoscere chiaramente e onorare coloro che hanno dedicato la loro vota alla lotta per l’Ucraina”. Budanov definisce il disegno di legge presentato da Zelensky “una testimonianza della nostra maturità come stato”. Dall’inizio della guerra di invasione di Mosca. Kyiv si interroga sul proprio passato e nelle ultime settimane, il presidente Zelensky è impegnato nel dare una dimensione storica alla battaglia di Kyiv e il Pantheon è una prova di questa ricerca che però, fino a questo momento, ha creato problemi e attriti anche con l’alleata Polonia. Che la storia diventi per l’Ucraina una questione nazionale e non un’ingerenza straniera è fondamentale, ma non si deve incorrere nell’errore che la ricerca sia forsennata e superficiale. La storia in certe parti del mondo è un campo minato, per muoversi è meglio non affidarsi alle ideologie o alla fretta, tanto più che Kyiv non deve dimostrare nulla, il suo eroismo è un dato di fatto.