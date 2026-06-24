Il tifoso inatteso degli attacchi contro Mosca

La notizia, considerando i trascorsi fra Trump e Zelensky, è inaspettata, ma da Kyiv suggeriscono di rimanere cauti, sono molto abituati ai cambiamenti di umore e interesse del presidente americano. Da quattro mesi Trump pensa soltanto alla sua guerra contro la Repubblica islamica dell’Iran e adesso al suo accordo per limitare il progetto nucleare. Pensando ai suoi conflitti ha abbandonato il negoziato fra Russia e Ucraina. Gli ucraini hanno iniziato quindi a cercare la loro strada, mentre per i russi l’attenzione di Trump è un fattore importante: rimangono convinti che il presidente americano ha fretta di concludere e quindi farà pressione su Kyiv. La passione per gli accordi rapidi Trump l’ha manifestata anche in medio oriente, dove ha prediletto i suoi problemi elettorali ed economici agli obiettivi di guerra. Ora però non è lui a subire e a dover resistere e in fondo, la guerra in Europa, come ha sempre detto, non è la sua. Perché dovrebbe tornare a mettere forze ed energie in una trattativa tanto complicata?